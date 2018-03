Slechts 16 nieuwe straatnamen nodig 20 maart 2018

Zingem





Zestien straten in Kruishoutem en Zingem krijgen vanaf 1 januari een nieuwe naam. Dat zijn er minder dan oorspronkelijk gedacht. De aanpassing heeft te maken met de fusie, waarbij beide gemeenten samensmelten tot Kruisem. "Identieke of gelijkaardige straatnamen zijn verwarrend voor inwoners en bezoekers en kunnen hulpdiensten hinderen", motiveert Kruishoutems burgemeester Joop Verzele (CD&V). De gemeentebesturen zullen telkens de straat waarin het minste gezinnen wonen van naam veranderen. "We hebben geluk dat in de meeste straten maar weinig mensen wonen. De verandering die het meeste bewoners treft, is die van de Ommegangstraat in Kruishoutem, waar onder andere woonzorgcetrum Sint-Petrus is gevestigd." De Omgangstaat in Zingem blijft behouden. Er wordt nu een straatnamencommissie samengesteld om nieuwe straatnamen te zoeken. (TVR)