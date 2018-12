Sinterklaascomité doet Sint-Ursmaruskerk nog eens vol lopen Nokere André Marlier

Begeleid door de fanfare Sinte-Cecilia Nokere kwamen Sinterklaas en zijn zwarte pieten zondag aan in een ....politiecombi bij de Sint-Ursmaruskerk. Daar waren ze getuige van de optredens van de 90 entoesiaste kinderen van de plaatselijkse Vrije Basisschool die per leerjaar een optreden brachten in de kerk die vol gelopen was met kinderen , ouders en grootouders. Waarna afgezakt werd naar zaal Nokra voor een optreden van een circusartiest, de kakelende kop van Troje en ook een frituur en bar was. En daarna mochten de kinderen allen aanschuiven om met een zak snoepgoed huiswaarts te keren!