Sint-Hubertusfeest is traditioneel gebeuren dat stand houdt Nokere

27 november 2018

Dank zij serviceclub Rotary Kruishoutem is de jaarlijkse Sint-Hubertusviering de jongste jaren opgewaardeerd en uitgebreid geworden. Tijdens de Sint-Hubertusmis werd door baron Philippe Casier een vos geofferd . Deze mis deed de Sint-Ursmaruskerk nog eens vol lopen en werd opgeluisterd door de jachthoornblazers van Rallye Ypara waarbij Bernard Steverlinck uit Nokere hoort. Nadien volgde op het kerk-en dorpsplein de zegening van de paarden en meute van de slipjachtgroep Royal Drags de Gand die daarna de velden introkken . In het kasteeldomein was er tot in de vooravond ook een kleiduifschieting en demonstratie met roofvogels.