Seniorencongres in De Mastbloem Thomas Vandewalle

06 september 2018

11u57 0

Het gemeentebestuur en de seniorenadviesraad van Kruishoutem organiseren op dinsdag 2 oktober een seniorencongres in het cultureel centrum De Mastbloem. Senioren kunnen er van 8.30 tot 18.30 uur terecht voor informatie en vorming afgestemd op hun noden: juridische en economische informatie, informatie rond wonen, mobiliteit, levenslang leren, zorg en tijdsbesteding, beweging en gezond ouder worden, overzicht van het welzijnsaanbod van de gemeente, enzovoort. Het hoofdprogramma gaat door in de polyvalente zaal, waar 6 sprekers de dag theoretisch zullen stofferen. In de namiddag loopt tegelijkertijd een verwensessie in de grote vergaderzaal. Gedurende de ganse namiddag is er eveneens mogelijkheid tot standenbezoek in en rond de zaal.