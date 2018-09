Schooljaar start feestelijk in De Keimolen Thomas Vandewalle

03 september 2018

De leerlingen van de Kruishoutemse basisschool De Keimolen startten het nieuwe schooljaar extra feestelijk. Zo kwamen alle kinderen met een hoed of strik naar school. "Dit in het kader van ons schoolthema 'Laat je STE(A)M horen'", licht directrice Vanessa Truyen toe. "De A van Arts moet je binnen deze context ruim opvatten. Denk aan theater, mondelinge vaardigheden, uitbeelden, en muziek maken." De directrice slaagde er ook in om de muziekgroep Swoop een filmpje te laten opnemen waarin zanger Filip D'haeze de kinderen een fijn schooljaar toewenst.