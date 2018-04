Schoenenmuseum decor voor VIER-programma 05 april 2018

De opnames van het VIER-programma 'Stukken van Mensen' vonden dit seizoen plaats in het schoenenmuseum 'SONS', dat staat voor Shoes Or No Shoes, langs de Vandevoordeweg in Kruishoutem. "Na twee seizoenen in kastelen was het eens tijd voor een meer hedendaagse setting", zegt productiemedewerkster Anja Torrekens. "Als verwoede verzamelaar van schoenen kende ik de locatie al. Ik ben ervan overtuigd dat dankzij het programma meer mensen de weg er naartoe zullen vinden. Ik heb de mensen van het museum daarvoor gewaarschuwd", glimlacht ze. Het concept van het programma blijft ongewijzigd. Vijf topdealers onderhandelen met verkopers gedreven door een missie: een pronkstuk voor een zo hoog mogelijke prijs aan de man brengen. (TVR)