Scheldestappers verwelkomen 1907 stappers 29 mei 2018

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Lozermeifeesten, georganiseerd door voetbalploeg Nieuwe Wijk Lozer, vond andermaal de Lozermeitocht plaats. Een wandeling in samenwerking met wandelclub Scheldestappers Zingem met de keuze tussen afstanden gaande van zes tot dertig kilometer.





Precies 1907 deelnemers daagden op in parochiaal centrum Della Faille, waaronder heel wat vroege vogels, want ze waren reeds met .....455 om 8 uur. De delegatie van Scheldestappers Zingem en Hanske De Krijger Oudenaarde op de foto had de wandeltocht reeds achter de rug op deze zonnige dag.











