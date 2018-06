Rotary Kruishoutem steunt zes goede doelen 26 juni 2018

02u41 0

Rotary Kruishoutem schonk de opbrengst van het voorbije concert B'Rock Orchestra & Lucie Horsch én van de champagneverkoop aan de volgende goede doelen: 't Kelderke Waregem (voedselafhaalpunt voor mensen die onder de armoedegrens leven), Het Ventiel (ondersteuning van personen met jongdementie), Warriors Against Cancer (maakt van kankerpatiënten integere kunstfoto's), Heuvelheem Wannegem-Lede (zorgaanbieder die personen met beperking ondersteunt), Vriendenkring Kinderhulp Rwanda (onderwijs voor weeskinderen en kinderen met beperking) en een project in Ethiopië (upgraden van zeven gezondheidscentra).





De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties werden uitgenodigd in clublokaal 't Landhuys in Nokere voor het overhandigen van de cheques.











(TVR)