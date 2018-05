Rondleidingen in Sint-Eligiuskerk 01 juni 2018

In de Sint-Eligiuskerk op de Markt in Kruishoutem worden zondag om 14, 15 en 16 uur gratis gegidste rondleidingen georganiseerd in het kader van Open Kerkendag. Ook de schatkamer wordt opengesteld voor het publiek. Men krijgt er uitleg over het gezicht achter de talrijke kunstvoorwerpen en het religieuze erfgoed. Het thema dit jaar is immers 'Erfgoed met vele gezichten'. (TVR)