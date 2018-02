Rondleiding in Sint-Eligiuskerk 23 februari 2018

02u46 0

In het kader van de Nacht van de Geschiedenis organiseert het Davidsfonds Kruishoutem op donderdag 20 maart om 20 uur een rondleiding in de Sint-Eligiuskerk in het centrum van de gemeente. Tijdens de rondleiding wordt ook de schatkamer bezocht, die heel wat waardevol zilverwerk bevat. Leden betalen 5 euro, niet-leden 7 euro. Inschrijven kan bij Hervé Claeys op het nummer 0477/69.59.11 of via herveclaeys@hotmail.com. (TVR)