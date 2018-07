Rommelmarkt lokt heel wat koopjesjagers 30 juli 2018

In Wannegem-Lede vond gisteren de jaarlijkse rommelmarkt plaats.





De Wannegem-Ledestraat en enkele zijstraten werden voor alle verkeer afgesloten en veranderden in een paradijs voor koopjesjagers. Hier en daar werd zelfs driftig afgedongen. "Onze rommelmarkt blijft jaar na jaar een succes", vertelt organisator Jos De Seranno. "Zo tellen we dit jaar opnieuw bijna 200 standhouders. Mensen komen van overal om op zoek te gaan naar het ultieme koopje. Al zijn er ook heel wat mensen die hier gewoon de sfeer eens komen opsnuiven en helemaal niets kopen", stelt hij vast. "Het is hier dan ook best gezellig kuieren en je loopt gegarandeerd enkele bekenden tegen het lijf."





(TVR)