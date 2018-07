Rommelmarkt in Wannegem-Ledestraat 12 juli 2018

02u45 4

In de Wannegem-Ledestraat in de Kruishoutemse deelgemeente Wannegem-Lede vindt op zondag 29 juli de jaarlijkse rommel- en brocantemarkt plaats. "We verwachten opnieuw een 200-tal standhouders", vertelt Jos De Seranno van het organisatiecomité. "Wie zelf wil deelnemen, moet wel vooraf inschrijven. Het standgeld bedraagt 1 euro per lopende meter." Vanaf 8 uur kan je ook aanschuiven voor een stevig ontbijt en er is ook heel wat randanimatie voorzien. Voor de kinderen zijn er een springkasteel en een paardenmolen, en doorlopend worden drankjes en hapjes geserveerd. Inschrijven voor het ontbijt en/of de rommel-en brocantemarkt kan via 0476/60.43.07 of jdeseranno@skynet.be. (TVR)