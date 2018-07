Rommel- en brocantemarkt 28 juli 2018

02u32 0

In de Wannegem-Ledestraat, in de Kruishoutemse deelgemeente Wannegem-Lede, vindt zondag de jaarlijkse rommel- en brocantemarkt plaats. "We verwachten opnieuw een tweehonderdtal standhouders", zegt Jos De Seranno van het organisatiecomité. Vanaf 8 uur kan je ook aanschuiven voor een stevig ontbijt. Voorts is er heel wat randanimatie. Meer informatie via 0476/60.43.07 of jdeseranno@skynet.be.





(TVR)