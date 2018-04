Robert en Agnes vieren diamanten jubileum 27 april 2018

Robert De Wielemaker (83) en Agnes Van Thuyne (81) uit de Nellekensstraat in Nokere vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.





Het jubilerende koppel werd ontvangen in het gemeentehuis, waar ze door het gemeentebestuur in de bloemetjes werden gezet. Het koppel werd omringd door hun dochter, kleindochter en achterkleinzoon.





(TVR)