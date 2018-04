Rita Vande Moortele (60) stopt met politiek 06 april 2018

Kruishoutems schepen Rita Vande Moortele (CD&V) houdt het na deze legislatuur voor bekeken. Dat maakte ze zelf bekend. "Ik heb me 24 jaar lang volledig gegeven. Eerst 10 jaar als gemeenteraadslid en daarna 14 jaar als schepen", vertelt Vande Moortele die bij de verkiezingen in 2012 nog 1.190 stemmen behaalde. "Ik heb het heel graag gedaan, maar het valt niet meer te combineren met mijn andere bezigheden. Als directrice van de vzw Vijvens, die twee woonzorgcentra runt, heb ik de handen meer dan vol. Daar komt ook de zorg bij voor mijn moeder. Daarnaast word ik ook zelf een dagje ouder en wil ik er wat meer zijn voor mijn gezin. Ik heb er lang over getwijfeld, maar mijn besluit staat vast. Ikblijf wel aan de zijlijn supporteren." (TVR)