Reuzengild zoekt dragers 30 maart 2018

Het Kruishoutems Reuzengild is op zoek naar nieuwe dragers. De reuzen verwijzen naar het verleden van de gemeente met haar eiermarkt. "Wij zijn op zoek naar personen met sterke schouders om afwisselend de reuzen te dagen", vertelt Patrick Dierick. "Geïnteresseerden moeten zich enkele weekends kunnen vrijmaken om deel te nemen aan hoofdzakelijk folkloristische stoeten in binnen- en soms in buitenland. Wij bieden de kledij en het amusement. Wie eens wil proberen een reus te dragen, kan tijdens de Gulden Eifeesten op paasmaandag de dragers aanspreken." Liefhebbers kunnen ook contact opnemen met leider Patrick Dierick op 0479/930.670 of via kruishoutems.reuzengild@skynet.be. (TVR)