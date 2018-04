Reünie van ere-eierboeren en ex-eikoninginnen is succes 10 april 2018

De Orde van Ere-eierboeren, geleid door Luc Van Oost en Bernard Beké, hield ook nu na de eifeesten een reünie van ex-eierboeren en ex-eikoninginnen in zaal Telex. De repliek was groot en er waren er zelfs bij die 25 jaar geleden de uitverkorenen waren geworden. Er was ook de doop van eierboer 2017 Bart Van Luchene, waardoor hij opgenomen werd in de Orde van Ere-eierboeren. Nadien voegde ook het nieuwe eicomité zich bij het met linten getooide gezelschap en volgde een felgesmaakte spaghettiavond als orgelpunt van de vierdaagse 'Gulden Eifeesten.'





(MAN)