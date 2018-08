Restaurant Vinto krijgt make-over 11 augustus 2018

Restaurant Vinto in de Kruishoutemse Hoogstraat sluit vanaf zaterdag 18 augustus tot en met woensdag 3 oktober de deuren voor verbouwingswerken. "De deuren, stoelen, tafels, borden, glazen, bestek en zelfs de flessen wijn gaan er uit", zegt sommelier Pieter Fraeyman. "Vinto wordt volwassen en daar hoort een flinke make-over bij. Zo komt er een volledig nieuwe keuken. Ook in de zaal zullen verschillende aanpassingen gebeuren om meer mogelijkheden en comfort te creëren. We krijgen regelmatig de vraag van klanten dat ze afgezonderd willen zitten. Daar willen we op inspelen. Daarnaast zal bijvoorbeeld ook de akoestiek worden verbeterd. Met deze vernieuwingen hopen we om te kunnen blijven groeien en onze ambities kracht bij te zetten." 2018 was tot nu toe al een topjaar voor het restaurant met een score van 15 op 20 in de Gault & Millau en de titel van 'Sommelier of the Year' voor Fraeyman. (TVR)