Renson brengt 350 jobs naar Groot-Prijkels 12 juni 2018

02u54 0 Kruishoutem De uitbreiding van het bedrijventerrein Groot-Prijkels brengt al 350 van de 2.000 beloofde jobs mee. Het bedrijf Renson uit Waregem kocht het eerste perceel en vestigt zich binnenkort langs de E17 op grondgebied Kruishoutem.

Intercommunale Veneco gaf gisteren de officiële eerste spadesteek van het bedrijventerrein Groot-Prijkels. De industriezone strekt zich uit over een gebied dat op de grens van de stad Deinze en de gemeenten Kruishoutem en Nazareth ligt. De uitbreiding met een oppervlakte van 55 hectare moet voor zeker 2.000 extra jobs zorgen. Gisteren kondigde het bedrijf Renson uit Waregem aan dat zij alvast 350 jobs meebrengen. Het familiebedrijf dat sinds 1909 actief is in ventilatie, zonwering en outdoor living kocht het eerste perceel.





"Door de snelle groei van onze outdoor living-activiteit zochten we een extra site voor een 'outdoor experience center'", zegt CEO Paul Renson. "We kunnen nog niet zeggen hoeveel nieuwe jobs erbij komen, want er zijn ook een aantal afdelingen die verhuizen vanuit Waregem. Over de timing, plannen en concrete invulling van de nieuwe Renson-site, communiceren we pas later."





De werken aan de Gaversesteenweg (N35) zitten op schema. "Als alles goed verloopt, kunnen we de N35 vanaf 13 juli openstellen voor alle verkeer", zegt projectleider Raf Anthoni. "Na het bouwverlof start aannemer Stadsbader met de ontsluiting ter hoogte van de Deinsesteenweg (N494) en het doortrekken van de centrale as Karreweg vanaf de vijver. Tegen eind 2018 zijn deze werken afgerond." (ASD)