Recyclagepark zoekt jobstudent 30 mei 2018

02u47 0

Het gemeentebestuur van Kruishoutem zoekt een jobstudent om op het recyclagepark occasioneel in te staan voor vervangingen tijdens de maanden juni, juli en augustus. De jobstudent geeft de bezoekers uitleg over de werking van het recyclagepark, zorgt ervoor dat de bezoekers het afval correct sorteren en staan mee in voor het onderhoud. Solliciteren kan door een solliciatiebrief te sturen naar het gemeentebestuur ter ter attentie van de algemeen directeur Kris Nachtergaele, Markt 1, 9770 Kruishoutem. (TVR)