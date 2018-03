Publieksparkings niet toegankelijk door regen 14 maart 2018

02u46 0

Wie vandaag naar Nokere Koerse afzakt, doet dat best niet met de wagen. Door de hevige regenval van de voorbije dagen zijn veel van de voorziene publieksparkings niet toegankelijk. "Aan de mensen uit de streek vragen we daarom om zo veel als mogelijk met de fiets te komen", zegt woordvoerder Robrecht Bothuyne. "Er is mooi weer voorspeld en er is een fietsparking aan de Lindeknokstraat. Daarnaast voorzien we een shuttledienst tussen de parking van het Nieuw Plein in het centrum van Kruishoutem en de toegangspost op de kruising van de Waregemsestraat met de Lindeknokstraat." Deze busjes zullen toeschouwers vervoeren van 13.30 tot 15.30 en van 17.30 tot 19 uur. (TVR)