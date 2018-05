Propere straten? Bedank Kenji maar! OP Z'N 15DE AL EEN VOORBEELD VOOR VELE VOLWASSENEN THOMAS VANDEWALLE

30 mei 2018

02u45 0 Kruishoutem "Ik kon het niet langer aanzien." En dus trok Kenji Thaets een fluohesje aan, koppelde hij een aanhangwagen met vuilnisbak aan zijn fiets, en ging hij op pad om Kruishoutem zwerfvuilvrij te maken. Of hoe je op je 15de al een voorbeeld voor vele volwassenen kan zijn.

Drie maanden geleden trok Kenji er voor het eerst op uit om zwerfvuil te ruimen in de straten van Kruishoutem. En dat doet hij nog altijd meerdere keren per week. Fluohesje over de schouders, handschoenen aan, en de fiets op. "Ik ben graag buiten", vertelt hij. "Maar wanneer ik buiten ben, dan zie ik heel wat zwerfvuil liggen. Zo ben ik op het idee gekomen om zelf maar de handen uit de mouwen te steken. De arbeiders van de gemeente kunnen onmogelijk overal tegelijk aan het opruimen gaan, en ik wil gerust mijn steentje bijdragen."





Vegen voor eigen deur

Al is een 'steentje' in deze toch wel het understatement van de dag. Kenji is immers vaak uren bezig. Ook gisteren trok hij er op uit om afval op te ruimen. Ver moest hij niet gaan: op nog geen honderd meter van zijn woning aan de Deinsesteenweg vond hij verschillende blikjes en flesjes. "Het is echt een schande", zegt hij. "Het kan toch niet dat je zomaar afval op de grond gooit? Zelf zou ik dat niet over mijn hart krijgen." Vooral lege blikjes zijn Kenji een doorn in het oog. "Zo vind ik er elke keer tientallen", zucht hij. "Maar de mensen laten ook zakken vol afval, verpakkingen of glazen flessen achter. Ik vind trouwens niet dat je afval niet moet opruimen omdat het niet van jou is. Als iedereen voor eigen deur zou vegen, dan zou de hele straat er netjes bijliggen."





Ouders Els Van Daele en Eddy Thaets zijn intussen niet weinig trots op hun zoon. "Al waren we wel verrast toen hij ons kwam vertellen wat hij wou doen", glimlacht Els.





Handig karretje

"De meeste jongens van zijn leeftijd spelen computerspelletjes of zitten achter de televisie. Om zijn werk wat gemakkelijker te maken, hebben we zijn fiets uitgerust met een karretje. Daar kan hij vuilniszakken, emmers en zelfs een borstel in kwijt. Zo kan hij het afval meteen ook sorteren."





Kenji hoopt dat hij met zijn initiatief ook anderen kan inspireren. "Ik besef dat sommigen profiteren van het feit dat ik hun afval opruim, maar ik hoop toch vooral dat ik mensen kan overtuigen om hun papiertjes en blikjes in de vuilnisbak te gooien, en niet op straat - ook al moeten ze daar wat verder voor wandelen. Als ze zien dat een jonge gast hun vuilnis opruimt, voelen ze misschien ook de drang om zelf eens de handen uit de mouwen te steken. Ik krijg trouwens veel positieve reacties op wat ik doe. Van voorbijgangers, maar ook op Facebook!"