Polo-event met foodtrucks en bar 28 juni 2018

02u44 0

Kiwanis Waregem organiseert op zondag 1 juli vanaf 11 uur een polo-event aan de Gersstraat in Nokere. De opbrengst gaat naar een nieuwe thuis voor Akabe Funk Waregem, een scoutsvereniging voor kinderen met een fysieke en mentale beperking. "In 2016 organiseerden we een eerste editie op het Hippodroom in Waregem, waar we heel wat enhousiasme merkten bij het publiek", vertelt woordvoerder Harald Dumoulin van Kiwanis Waregem. "De Hippodroom was door verschillende omstandigheden niet meer beschikbaar, maar na een lange zoektocht kwamen we bij Frank De Langhe terecht die als paardenliefhebber en menner een deel van zijn terrein in Nokere ter beschikking stelt. We voorzien een ruimte picknickweide met foodtrucks en bar." (TVR)