Pieter Fraeyman is 'Sommelier of the Year' 15 maart 2018

Pieter Fraeyman (29), sommelier van Vinto in Kruishoutem, mag zich de sommelier van het jaar noemen. In de verkiezing 'Sommelier of the Year'kwam hij als beste naar voren. "Een grote eer", glundert Pieter. "Dit had ik nooit durven dromen. We zijn pas twee jaar geleden met dit restaurant gestart en kunnen al rekenen op een score van 15 op 20 bij Gault&Millau. De titel van 'Sommelier of the Year' is de kers op de taart."





(TVR)