Peter Goossens stelt kampmenu samen voor Chiro 20 juli 2018

02u32 0 Kruishoutem

Het was de kookploeg van de Kruishoutemse Chiro die zelf contact opnam met sterrenchef Peter Goossens van het Hof van Cleve. "We schreven hem een brief waarin we uitlegden wie we zijn en vroegen hem vriendelijk of hij een kookmenu zou willen samenstellen", vertelt Trui Martens. "Niet veel later kregen we een volledig uitgewerkt driegangenmenu in de bus. Nieuwsgierig als we waren, probeerden we zijn menu snel uit. Toen we hem nadien nog vroegen om af te spreken voor een gezamenlijke foto, bleek ook dat geen probleem. Dat gaf ons bovendien te kans om onze bevindingen te delen en nog wat tips van hem mee te krijgen over hoe we de gerechten het beste klaarmaken." Chiro Singa - op kamp in Mol - en meisjeschiro Vlinderia - op kamp in Geel - kregen gistermiddag het driegangenmenu geserveerd. Dat bestond onder andere uit een wrap met fishstick, mozzarella, basilicummayonaise en ijsbergsla als voorgerecht en beenham gegrild op de barbecue met spitskool, gefrituurde ajuin, geroosterd sesamzaad en salsa verde als hoofdgerecht. Als dessert konden de jongeren smullen van verloren brood met gebakken appeltjes. (TVR)