Paaseierenraap in kasteelpark 31 maart 2018

03u23 0

De Gezinsbond van Nokere organiseert op paasmaandag 2 april een paaseierenraap op het kasteeldomein Casier. Alle kinderen zijn welkom vanaf 10.30 uur. Onder begeleiding van de paashaas en clown Tyno kunnen ze in de kasteeltuin op zoek naar chocoladen eitjes. Intussen kunnen de ouders en grootouders op het kasteelerf gezellig bijpraten bij een aperitiefje. Voor de kinderen is er gratis fruitsap. Meer info via 0473/892.527 of geert.kathy@telenet.be. (TVR)