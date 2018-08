Paardenshow met stal Darley Angel 18 augustus 2018

02u50 0

Vandaag is er een paardenkeuring en paardenshownamiddag bij de stal Darley Angel aan de Leenboslos 2, dichtbij de afrit van de E17. Vanaf 8 tot 12 uur is er een keuring van de Barockpinto stamboek. Op de middag is er in de feesttent een barbeçue aan 18 euro waarna om 13.30 uur de paardenshow begint met top demonstraties van verschillende paardenrassen gebracht door ondermeer Darley Angel, Emma Souffriau, Katrien Crauw, Ninfa Moens, Fien Van Wonterghem, Petra en Laura Backx. Van 16.30 uur tot 17 uur is er een optreden van The Wild West Country Line Dancers en om 18 uur de slotshow met medewerking van de travestiegroep The Goddes Girls, waarbij de lokale Lexotica, zijnde Brian Schoenmackers samen met Franky Pfaff en Rob Baeyens. Vanaf 19 uur volgt nog een afsluitende party. De toegang voor de paardenshow en party is gratis. (MAN)