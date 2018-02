Organisatie Nokere Koerse stelt opvallende affiche voor 02 februari 2018

02u36 0 Kruishoutem De organisatoren van Danilith Nokere Koerse hebben gisteren de affiche voor de 73ste editie van de wielerwedstrijd voorgesteld. Daarop staat een wielrenner op een kinderfiets met steunwieltjes centraal met daarbij de slogan 'Flandriens krijg je niet klein'.

"De kasseien op de affiche verwijzen dan weer naar ons vernieuwde parcours met heel wat kasseistroken, waaronder die van Huisedorp, de Huisepontweg en Wannegemdorp. Het groen geeft het landelijke en volkse karakter weer, waar Danilith Nokere Koerse voor staat", aldus woordvoerder en ondervoorzitter Robrecht Bothuyne. "Het is niet enkel een wielerwedstrijd, maar ook een volksfeest voor jong en oud."





Danilith Nokere Koerse wordt dit jaar opnieuw een vierdaags evenement met activiteiten voor jong en oud. Het feestgebeuren start al op vrijdagavond 9 maart met een after work party. Zaterdagvoormiddag vindt een wielerinitiatie plaats voor jongeren tussen 8 en 14 jaar. In de namiddag is er een koers voor junioren. De wielertoeristen kunnen zich op zondag 11 maart dan weer bewijzen tijdens de Danilith Nokere Koerse Cyclo.





De 73ste editie van Nokere Koerse vindt plaats op woensdag 14 maart. (TVR)