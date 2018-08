Opvallende signalisatie moet schoolomgevingen veiliger maken Thomas Vandewalle

31 augustus 2018

13u23 0 Kruishoutem Zowel in Zingem als in Kruishoutem werd aan de schoolomgevingen opvallende signalisatie op de straten aangebracht. Die moet vooral de bestuurders duidelijk maken dat ze een school naderen om zo de veiligheid te verhogen.

Komende maandag trekken de kinderen terug naar school. In Kruishoutem en Zingem werd daarom voorzien in gloednieuwe signalisatie in de schoolomgevingen. “Het project kwam in samenwerking met alle scholen tot stand”, licht Kruishoutems schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) toe. “De opvallende signalisatie moet bestuurders waarschuwen dat ze een school naderen en ervoor zorgen dat ze hun snelheid aanpassen.” Basisschool De Keimolen langs de drukke Olsensesteenweg moet het wel zonder signalisatie stellen. “Bijzonder jammer. Vooral omdat vooral hier vaak veel sneller dan de toegelaten 50 km/uur wordt gereden”, zegt directrice Vanessa Truyen. “De Olsensesteenweg is een gewestweg en daar mogen we geen ingrepen doen”, motiveert Bothuyne. “In tegenstelling tot de andere schoolomgevingen is er ook 50 in plaats van 30 km/uur toegelaten. Maar dat betekent niet dat de veiligheid van zij die er school lopen voor ons niet belangrijk is", voegt hij er onmiddellijk aan toe. "Precies om die veiligheid te verhogen werden enkel jaren geleden nieuwe fietspaden aangelegd langs de Olsensesteenweg en werd de schoolomgeving volledig heringericht met een aparte kiss-and-ride en busstrook.