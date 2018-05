Ontbijtbuffet in Europees Cartoon Centrum 08 mei 2018

Het Europees Cartoon Centrum in de Brugstraat in Kruishoutem serveert op moederdag 13 mei, van 9 tot 11 uur, een ontbijtbuffet tussen de cartoons. Kostprijs: 15 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen tot 12 jaar. Inschrijven kan via info@ecc-Kruishoutem.be. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.ecc-kruishoutem.be. (TVR)