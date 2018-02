OCMW zoekt vrijwilligers voor paasactie 23 februari 2018

Naar goede gewoonte organiseren het OCMW en het gemeentebestuur van Kruishoutem ook dit jaar, in samenwerking met een aantal verenigingen, een bezoekactie aan alle 80-plussers van de gemeente.





"Tijdens de actie, die dit jaar plaatsvindt op zaterdagvoormiddag 24 maart, wordt aan alle inwoners ouder dan 80 jaar thuis een bezoek gebracht met een 'blijvend paasgeschenk', namelijk aandacht en vriendschap", licht Greet Coorevits van het Kruishoutemse OCMW toe. "Hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen in de zorg en aandacht voor de ouderen van onze gemeente om zo vereenzaming tegen te gaan. Hoe groter de groep vrijwilligers, hoe waardevoller het initiatief wordt." Geïnteresseerden kunnen bellen naar 09/333.71.44 of mailen naar greet.coorevits@ocmw.kruishoutem.be. (TVR)