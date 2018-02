Notaris geeft voordracht over huwen, kopen, schenken en erven 20 februari 2018

Gezinsbond Kruishoutem organiseert vanavond om 20 uur een gespreksavond over huwen, kopen, schenken en erven in het cultureel centrum De Mastbloem. Deze voordracht en gespreksavond wordt gegeven door notaris Liesbeth Matthys.





Zij heeft haar notariaat op Wannegemdorp en zal de aanwezigen ook wat tips meegeven. De toegang is gratis. (TVR)