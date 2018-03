Nokere Koerse te volgen op drie grote schermen 13 maart 2018

Nokere verwacht morgen weer heel veel volk voor de 73ste editie van Nokere Koerse-Danilith Classic. "Om iedereen de kans te geven de wedstrijd te kunnen volgen, worden dit jaar 3 grote schermen geplaatst", zegt woordvoerder Robrecht Bothuyne.





Met een afterworkparty, een jeugdinitiatie, een wedstrijd voor juniores en een recreatieve toertocht voor wielertoeristen heeft het bestuur van Nokere Koerse al een druk weekend achter de rug. Het is nu aftellen naar de apotheose van morgen. "De weersvoorspellingen zien er schitterend uit", vertelt woordvoerder Robrecht Bothuyne. "In combinatie met toppers als Wout van Aert en Edward Theuns zou dit heel veel volk op de been kunnen brengen",zegt hij. Het startschot weerklinkt om12.30 uur op de Markt in Deinze. De renners krijgen een gewijzigd parcours voor de wielen geschoven. "We brengen de finale naar Zingem, maar Nokereberg is en blijft het hart van onze wedstrijd. Zo krijgen de toeschouwers in Nokere de renners zeven keer te zien. Er komen grote schermen bovenaan Nokereberg, in het publieksdorp waar de viptent staat en langs de Waregemsestraat." De koers zal ook live op tv te volgen zijn. "VRT en Eurosport zenden rechtstreeks uit, waardoor we op een tachtigtal landen op televisie komen. Goeie promotie voor de gemeente dus", besluit Bothuyne. (TVR)