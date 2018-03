Nokere Koerse start vrijdag met afterworkparty 08 maart 2018

Nokere Koerse wordt pas volgende week woensdag gereden, maar de organisatoren waren gisteren al bezig met de opbouw. "Het feestgebeuren start vrijdag al met de Nokere Koerse-afterworkparty", zegt woordvoerder Robrecht Bothuyne. "Plaats van afspraak is de tent op het voetbalterrein van Nokere. Vanaf 17 uur kan iedereen er aanschuiven aan de champagne- en ginbar. Voor wie een hongertje heeft, voorzien we ook fast- en farmfood. De toegang is gratis." Ook dit weekend valt er heel wat te beleven. "Op zaterdag is er een wielerinitiatie voor jongeren tussen 8 en 12 jaar. Onder begeleiding kunnen de jonge wielrenners hun techniek bijschaven op een hindernissenparcours en een rondje afleggen op het parcours van Nokere Koerse." De wielertoeristen kunnen zich zondag bewijzen tijdens de Danilith Nokere Koerse Cyclo. (TVR)