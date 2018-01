Nokere Koerse introduceert 'Pur Natur bergprijs' 02u55 0

Nokere Koerse pakt uit met de 'Pur Natur bergprijs' om de wedstrijd nog spannender te maken. "Renners zullen bij elke passage over de streep op Nokereberg punten kunnen scoren", legt woordvoerder Robrecht Bothuyne het opzet uit.





Danilith Nokere Koerse krijgt op 14 maart een fel gewijzigd parcours, met maar liefst veertien kilometer kasseien. "Toch blijft Nokereberg de 'arena'", aldus Bothuyne. "De toeschouwers zien er de renners nog steeds zeven keer passeren. Reuzenschermen zorgen er bovendien voor dat iedereen vanop Nokereberg de wedstrijd perfect kan volgen.





Dit jaar zal ook tijdens de wedstrijd de spanning meer dan ooit voelbaar zijn. Er wordt immers een 'Pur Natur bergprijs' geïntroduceerd. Renners zullen bij elke passage over de streep op Nokereberg punten kunnen scoren. Aanvallende renners worden zo beloond'."





Op het einde van de wedstrijd wordt dan een klassement gemaakt. De winnaar krijgt een geldprijs van 1.500 euro. "Alvast een mooie stimulans voor wie voor de aanval wil kiezen." Sponsor is, zoals de naam al laat vermoeden, zuivelfabrikant Pur Natur uit Kruishoutem. (TVR)