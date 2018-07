Nieuwe straatnaamborden eind december geplaatst 13 juli 2018

Zoals bekend zullen door de fusie vanaf 1 januari 2019 ook in Kruishoutem een aantal gelijkluidende en verwarrende straatbenamingen worden gewijzigd. Om meer duidelijkheid te brengen in de wirwar van huisnummers en in functie van toekomstige ontwikkelingen, zullen de huizen in de huidige Ommegangstraat, Ouwegemsestraat, Kwadestraat, Geldstraat, Looweg en Nachtegaalstraat ook hernummerd worden. Nu de nieuwe namen werden voorgelegd aan de gemeenteraad, volgt van 12 juli tot en met 22 augustus een openbaar onderzoek waarbij bezwaren kunnen ingediend worden. Daarna is het de gemeenteraad die in september beslist over de definitieve straatnamen. Eind december worden de nieuwe straatnaamborden geplaatst. In geval van een verplichte verandering van huisnummer, kan men bij de gemeente een gratis huisnummerplaatje afhalen. Het gemeentebestuur nodigt iedereen persoonlijk uit wiens adres werd gewijzigd om de adreswijziging kosteloos om te zetten op de chip van de bestaande identiteitskaart. (TVR)





