Nieuw postkantoor langs Waregemsesteenweg 28 juni 2018

02u44 0

Het Kruishoutemse postkantoor op het Nieuw Plein heeft definitief de deuren gesloten. Bpost opende een nieuw kantoor in de Waregemsesteenweg 8, vlak naast de Proxy Delhaize. Het voormalige postgebouw, waar tot voor kort ook nog het vredegerecht zat gevestigd, zal door eigenaars Bpost en de Regie der Gebouwen te koop worden gezet. De gemeente heeft de bestemming van de site intussen gewijzigd zodat op het gelijkvloers handelszaken of horeca en op de verdiepingen appartementen kunnen voorzien worden. "Het gaat om een zeer interessante locatie, pal in het centrum van de gemeente", zegt schepen van Lokale Economie Robrecht Bothuyne (CD&V). "Ik ben er dan ook van overtuigd dat er veel interesse zal zijn bij projectontwikkelaars." Het nieuwe postkantoor is op maandag en woensdag van 14.45 tot 18 uur geopend, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 13 uur. (TVR)