Nieuw ontmoetingscentrum 'De Kepper' opent eind dit jaar 28 mei 2018

Kruishoutem Op de hoek van de Pastorijstraat en de Kerkhofweg in Kruishoutem krijgt het nieuwe parochiaal ontmoetingscentrum vorm. Dat krijgt de naam 'De Kepper' mee en moet tegen eind dit jaar gebruiksklaar zijn.

Zalen De Kring en Telex in de Kerkhofweg zijn nu de thuisbasis voor tal van parochiale organisaties en Kruishoutemse verenigingen. De infrastructuur is er hopeloos verouderd. De vzw Interparochiale Werken Kruishoutem-Ooike laat daarom een nieuw parochiaal ontmoetingscentrum bouwen achter het huidige centrum, dichter naar het kerkhof toe. Dat zal verschillende vergaderzalen en een feestzaal van 240 vierkante meter omvatten. Ook Kind & Gezin krijgt er een nieuwe thuis. "Kruishoutem beschikt met De Mastbloem al over een goede infrastructuur op socio-cultureel gebied. Maar je hebt er enkel een zeer grote of een zeer kleine zaal. Ook zijn de zalen heel druk bezet. We kunnen dus een goede aanvulling zijn", vertelt Luc Vandenabeele van de vzw.





De ruwbouw staat er intussen volledig. "Eind dit jaar moeten we er gebruik kunnen van maken." Het nieuwe ontmoetingscentrum krijgt als naam 'De Kepper', een verwijzing naar Philippe De Kepper die in 1879 op eigen kosten een lagere school liet bouwen op de hoek van de Hoogstraat en de Kerkhofweg.





Na de verhuizing zullen De Kring en Telex worden ingenomen door het zuivelbedrijf MIK en dienen als burelen. (TVR)