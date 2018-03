Nederlands gezin ontmoet 'helden E17' UITGENODIGD IN BRANDWEERKAZERNE NA DANKWOORD OP FACEBOOK L. D'HONDT EN T. VANDEWALLE

17 maart 2018

02u48 0 Kruishoutem Nandy Broekhoven en haar man Albert Post hebben gisteren samen met twee van hun kinderen een bezoek gebracht aan de brandweer van Kruishoutem. Ze ontmoetten er de brandweerlui die hen te hulp snelden na een zwaar ongeval op de E17.

Het Nederlandse gezin was op zondag 11 februari onderweg voor een weekje Valencia toen een achterligger hun wagen aantikte op de E17 in Kruishoutem. De twee wagens begonnen te tollen, gingen over de kop en belandden in de berm. De wagen van het Nederlandse gezin was tot schroot herleid, maar Nandy en haar gezin kwamen er op enkele kneuzingen, gebroken ribben en een hoofdwonde na redelijk goed van af. Nadien overheerste vooral de dankbaarheid naar de hulpdiensten toe. Het gezin lanceerde via Facebook een 'Ode aan de Belgische hulpverleners', een bericht dat intussen al meer dan elfduizend keer werd gedeeld.





Ontroering

Het Facebookbericht bereikte ook de brandweerlui die de eerste hulp toedienden. "De tekst op Facebook heeft veel mensen ontroerd, ook omdat we zoiets niet vaak meemaken", vertelt postverantwoordelijke Kris Vanmaerke. "Op de terugweg na een ongeval keert de rust terug bij de brandweermannen en vragen we ons af hoe het met de slachtoffers is. Meestal krijgen we hen niet meer te zien, maar nu is het leuk dat we weten dat alles goed komt. Ook krijgen we zelden een bedanking. Dat hoeft niet, maar het heeft ons wel geraakt. Daarom vonden we het een goed idee om het gezin eens uit te nodigen." Daar ging het Nederlandse gezin maar al te graag op in. "We vinden het super dat we hier mogen zijn", vertelde Nandy. "Dat 440 van de 450 brandweermannen vrijwilligers zijn, dat maakt onze bewondering nog groter. Op een zondagochtend ga je koffiekoeken halen bij de bakker, maar zij snelden ons te hulp."





Nandy, Albert en hun kinderen mochten tijdens hun bezoek de officiële overhandiging van de sleutels van het nieuwe signalisatievoertuig bijwonen. Net dat voertuig was op de dag van het ongeval als eerste ter plaatse om het gezin te helpen. "Het belang van zo'n voertuig is niet te onderschatten", benadrukt Peter De Vijlder, zonecommandant van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. "Interventies op de E17 brengen grote gevaren met zich mee, dus een signalisatiewagen en een goede opleiding van zowel de vrijwillige als de professionele brandweerlui zijn van groot belang. Deze signalisatiewagen is een symbolische verbinding tussen de brandweerzone en de Nederlandse slachtoffers", besluit De Vijlder.