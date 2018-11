Na diefstal in Kruishoutem: beruchte dief vliegt jaren achter tralies Sam Ooghe

08 november 2018

14u08 0 Kruishoutem Een diefstal in Kruishoutem is het misdrijf te veel geworden voor een beruchte dief uit het Gentse. Hij vliegt enkele jaren achter tralies.

Zeker vijftig inbraken en heel wat kleine en grote diefstallen. Beklaagde F.Q. was niet aan zijn proefstuk toe, toen hij in Kruishoutem aan de haal ging met een aanhangwagen en enkele nummerplaten. Telkens kreeg hij van justitie genade, in de vorm van werkstraffen of straffen met uitstel.

Tot nu. De rechtbank van Gent koos voor een effectieve celstraf van tien maanden. Daardoor treden ook alle voorwaardelijke gevangenisstraffen in werking. Goed voor meerdere jaren achter tralies. De man kan wel nog in beroep gaan - dat is nu zijn laatste redmiddel.