N-VA: "Pleiten voor busverbinding is foute verkiezingsstunt" 04 augustus 2018

02u25 0

"Een foute verkiezingsstunt." Zo omschrijft N-VA-raadslid Jan Herman de vraag van Robrecht Bothuyne in het Vlaams Parlement naar steun voor een dagelijkse busverbinding tussen Zingem en Kruishoutem. "Wanneer je eerst een fusie organiseert waarbij niet één, maar wel drie gemeentehuizen zullen ingericht worden en bovendien nog fors investeert in een autodeelsysteem om van het ene overbodige gemeentehuis naar het andere te kunnen rijden, lijkt met dit toch allemaal een verkiezingsstunt", stelt Herman. "Zowel inwoners als gemeentepersoneel zijn er al lang van overtuigd dat één gemeentehuis met brede openingsuren veel efficiënter en gebruiksvriendelijker is dan drie verschillende gemeentehuizen met beperkte openingsuren. Dat zou in ieder geval extra openbaar vervoer en autodelen tussen de drie gemeentehuizen overbodig maken. Waar echter wel al lang vraag naar bestaat, zijn extra busverbindingen tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem en de omringende steden. Momenteel kan je bijvoorbeeld vanuit Deinze na 20 uur niet eens meer tot in Kruishoutem geraken." (TVR)