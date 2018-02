N-VA Kruishoutem deelt chocolade uit op wekelijkse markt 14 februari 2018

02u55 0

De Kruishoutemse N-VA afdeling trakteerde de bezoekers van de dinsdagmarkt gisteren op chocolade. Op deze manier wil ze de marktgangers verwennen in het kader van valentijn. "Onze verwenactie voor valentijn is al bijna een traditie ondertussen", aldus Jan Herman en Lucien Poulin.





Gezellige babbel

"We bieden de passanten een lekker chocolaatje en een gezellige babbel aan. Valentijn is een ideale gelegenheid om iedereen in de bloemetjes te zetten, jong en oud, vrijgezel of in een relatie", klinkt het. "De dinsdagmarkt is de ideale ontmoetingsplaats. Het is belangrijk voeling te houden met de inwoners. Niet enkel in verkiezingstijden, maar het hele jaar door. Op deze manier willen we tonen dat we de inwoners het hele jaar door een warm hart toedragen." In totaal werden meer dan 500 chocolaatjes uitgedeeld.





(TVR)