Moeder voor rechtbank omdat ze kind niet vastklikte 26 april 2018

02u53 0

Telefoneren achter het stuur terwijl je 5-jarig kind rechtstaat op de achterbank. Voor die twee feiten stond de 25-jarige B. B. uit Kruishoutem terecht in de Oudenaardse politierechtbank. "Ik had mijn kind in het kinderzitje gezet met de bedoeling dat hij zelf zijn gordel zou aandoen", vertelde de dame. "Dat gebeurde uiteindelijk niet." De politierechter tilde zwaar aan de feiten. "Het is de bedoeling dat je als moeder zelf je kind vastklikt", maakte hij de jonge moeder duidelijk. "Voor hetzelfde geld moest je ergens bruusk remmen en zag je je kind door de voorruit vliegen." Hij legde de beklaagde een geldboete van 400 euro en 8 dagen rijverbod op. (TVR)