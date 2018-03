Moeder en dochter openen trendy schoenenzaak 06 maart 2018

In de Lozerstraat in Lozer is eerder deze maand schoenenwinkel Elly Jane geopend.





De Lozerstraat telde al een bakker, een slager en enkele horecazaken. Met Elly Jane komt daar nu ook een schoenenwinkel bij. Die werd ondergebracht in de twee huizen naast bakkerij Martin. "We hebben de winkelruimte grondig verbouwd om er een eigentijdse zaak van te maken", vertelt Carine Vandemoortele (56), die er samen met dochter Aline Debuf (27) haar droom waarmaakt. Moeder en dochter verkopen er naast damesschoenen ook nog handtassen en accessoires.





(TVR)