Mobilhome belandt in gracht 05 februari 2018

In de Kasteelstraat in Kruishoutem zijn zondagmiddag iets voor 16 uur een mobilhome en een wagen betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Ter hoogte van het Ropoortstraatje wilden de Mercedes en de mobilhome elkaar kruisen, maar bij dat manoeuvre liep het fout. De wagens raakten elkaar en de mobilhome kwam in de gracht terecht. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden, maar zowel de mobilhome als de wagen moesten getakeld worden. Ook de brandweer van Kruishoutem kwam ter plaatse om de weg op te ruimen. Door het ongeval moest het verkeer plaatselijk omrijden.





(DCRB/LDO)