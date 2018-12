Mobiele vrachtwagensluis moet zwaar doorgaand verkeer uit centrum houden Ronny De Coster

17 december 2018

18u13 5 Kruishoutem Een zogenaamde vrachtwagensluis moet in de toekomst beletten dat zwaar verkeer nog door het centrum van Kruishoutem rijdt. “Het camerasysteem wordt aangekocht met de politiezone, waardoor het ook in Oudenaarde, Kluisbergen, Zingem en Wortegem-Petegem inzetbaar zal zijn”, zegt Joop Verzele, burgemeester van Kruishoutem.

Het centrum van Kruishoutem stikt door de uitlaatgassen van het verkeer, zo geraakte enkele maanden geleden nog bekend na het onderzoek CurieuzeNeuzen. De gemeente Kruishoutem en dan vooral het centrum van de gemeente, dat een pak doorgaand en zwaar verkeer te slikken krijgt, scoorde heel slecht in het onderzoek.

Aan de Olsensesteenweg ter hoogte van de school De Keimolen was een te hoge concentratie stikstof gemeten. Iets verderop richting centrum was de meting nog slechter. Ook de Tsjollevelddreef kreeg een rode bol op de kaart van CurieuzeNeuzen.

Te veel doorgaand verkeer

De oorzaak is bekend: het centrum van Kruishoutem krijgt heel veel doorgaand verkeer te verwerken. En daar zijn ook veel vrachtwagens bij. Verkeersborden geven aan dat zwaar verkeer alleen het centrum in mag als het voor plaatselijke bediening is. “Maar veel vrachtwagenchauffeurs lappen die reglementering aan hun laars. We gaan daarom een meer doortastende maatregel nemen door de plaatsing van een vrachtwagensluis”, kondigt burgemeester Joop Verzele (CD&V) aan.

“Zo’n sluis is een camera-systeem: er staat een toestel op twee invalswegen van de gemeente. De camera’s registeren de nummerplaat. Passeert een voertuig met een korte tussentijd langs de twee camera’s, dan is meteen duidelijk dat het om doorgaand verkeer gaat en geen vrachtwagen die in het centrum ging laden of lossen”, legt de burgemeester uit.

Ook andere gemeenten

“Zo’n vrachtwagensluis is best wel een dure installatie. Daarom gaan we die aankopen binnen de politiezone Vlaamse Ardennen. Zo verdelen we de kosten en het gebruik van dit toestel onder de verschillende gemeenten. Wortegem-Petegem en Kluisbergen bijvoorbeeld hebben ook af te rekenen met zwaar sluipverkeer door hun dorpskernen. Met zo’n sluis gaan we overtreders snel tot andere gedachten brengen”, gelooft Verzele.