Minivoetbalclub haalt Han Solo naar De Mastbloem

Minivoetbalclub Maco-Gas organiseert op donderdag 8 februari om 20 uur het comedy-optreden 'Jubilee' van Han Solo in het cultureel centrum De Mastbloem in Kruishoutem. Han Solo staat tien jaar op de Vlaamse podia en laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Hij zal een mix brengen van zowel oud als nieuw materiaal. De bar is open vanaf 19 uur. Kaarten kosten 15 euro, inclusief een drankje. Reserveren kan via mvcmacogas@gmail.com. (TVR)