Met 96 deelnemers voor jeugdstage van voetbalclub Nokere-Kruishoutem 18 april 2018

Tijdens de tweede week van het Paasverlof was er opnieuw een jeugdstage bij voetbalclub Nokere-Kruishoutem. Met 96 deelnemers werd het een recordbezetting zodat de trainers en begeleiders de handen vol hadden om alles in goede banen te leiden. Als apotheose kwam jeugdschrijver Marc De Bel wat vertellen over zijn avonturen als speler destijds bij SK Kruishoutem en kregen allen een diploma en zakje snoep overhandigd. Dit uit de handen van Zulte-Waregem verdediger Timothy Deryck, die dit met de glimlach deed en met wie velen op de foto gingen.





(MAN)