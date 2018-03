Marc de Bel sleept Cutting Edge Award in de wacht 06 maart 2018

02u58 0

Kruishoutems auteur Marc de Bel (63) mocht gisteren in de Gentse Handelsbeurs de 'Cutting Edge Influence Award 2018' in ontvangst nemen. Cutting Edge is een vzw die cultuur bij een breed publiek brengt door recensies, evenementen én de gelijknamige awarduitreiking. "Zijn oeuvre vatte in 1987 aan met 'Het ei van Oom Trotter' en doorheen drie decennia liet hij de fantasie van menig kind vrolijk borrelen. De Bel drukte zo zijn stempel op meerdere generaties jonge lezers en mag daarvoor deze award in ontvangst nemen", luidde de motivatie van de jury. (TVR)