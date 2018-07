Man betrapt inbreker in garage 17 juli 2018

Een bewoner van de Winkelstraat in Kruishoutem betrapte afgelopen vrijdag omstreeks 4 uur 's morgens een inbreker op heterdaad in zijn garage. De dief geraakte daarop in paniek en sloeg op de vlucht. Agenten van de politiezone Vlaamse Ardennen kwamen onmiddellijk ter plaatse en konden de verdachte arresteren.





Het gaat om een 30-jarige man van Bulgaarse nationaliteit. Hij is geen onbekende voor politie en gerecht. De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde en aangehouden. (TVR)